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شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر طبية إفادتها باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت مراسلة الوكالة، أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

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