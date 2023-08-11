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بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قياسي لحالات الانتحار في أمريكا

بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قياسي لحالات الانتحار في أمريكا
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل إلى مستوى غير مسبوق في البلاد، في عام 2022.

العالم - الأميرکيتان
وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أمس الخميس، أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48ألف و183وفاة، في 2021، إلى ما يقدر بنحو 49 الف و449 وفاة، في 2022، بزيادة 2.6% عن العام السابق.

وأوضح البيان أن هذا المعدل يزيد بـ5% عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل، في 2018، وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.

وحسب الأرقام الصادرة عن المركز، فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة، في 2022، تضمنت أسلحة نارية.

ونقل البيان عن وزير الصحة الأمريكي خافيير بيسيرا، قوله: "يعتقد 9 من كل 10 أمريكيين أن أمريكا تواجه أزمة في الصحة العقلية"، لافتًا إلى أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف، بحسب قوله.

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