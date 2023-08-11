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الشيخ قبلان: حذار من اللعب بخطوط إمداد المقاومة

الشيخ قبلان: حذار من اللعب بخطوط إمداد المقاومة
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان إن البلد مكشوف، والفتنة على الأبواب، والارتزاق السياسي بلغ الذروة، وسط خرائط دولية وغرف عمليات نشطة، وإعلام مموّل من الخارج، بهدف التحريض والتحشيد على أسوأ فتنة طائفية لحرق البلد وأهله".

العالم- لبنان

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة.

وتعقيبا على حادثة الكحالة توجه سماحة الشيخ أحمد قبلان للبنانيين بالقول: "انتبهوا جيداً لأن اللعبة الدولية تتمترس وراء سواتر إنسانية وإعلامية واجتماعية وسياسية وطائفية وحزبية، وهي تريد الخراب لهذا البلد، والحرب الأهلية كلّنا جربناها، فهي دمار ونار وكوارث وجنائز ونهاية وطن، والفرق أن الفتنة هذه المرّة أخطر وأكبر وبلا تسويات.

وحذّر الشيخ قبلان البعض الذي قد يبدأ الحرب، أنها ستأكله أولاً، فهذه أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة، بل أصبحت مقبرة للموت، وملعباً للمصالح الدولية، على حساب دولة انتهت؛ وذكريات الحرب مرّة، واللعب بالنار ليس نزهة، بل اليوم السكوت عن الفتنة حرام، والتحريض الطائفي خطير، والتوظيف الإعلامي للفتنة أخطر، في المقابل حماية شراكتنا الوطنية والأخلاقية ضرورة بحجم كل لبنان.

ثم أضاف"حذار من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأنه لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان".

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