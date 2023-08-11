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بايدن يصف الصين بالقنبلة الموقوتة

بايدن يصف الصين بالقنبلة الموقوتة
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس خلال زيارته ولاية "يوتا" الصين بالـ"قنبلة الموقوتة" نظرا لمشاكلها الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.

العالم _ الأميرکيتان

ووفق وكالة "فرانس برس" قال بايدن : إن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها "قنبلة موقوتة"، مضيفا أن "الصين في ورطة"، محذرا "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".

وزعم بايدن على أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، قائلا "لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد".

تأتي تصريحات بايدن مع توقيعه قراراً بحظر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، وفرض متطلبات بإخطار الحكومة الأمريكية في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى، فيما ردت الصين بأنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات إزاء القرار الأمريكي الذي يعطل أمن سلاسل الإمداد العالمية.

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