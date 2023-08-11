الجيش السوري يحبط هجوما على محور عين البيضا

العالم _سوریا

وتركز الهجوم لعناصر جبهة النصرة الارهابية على محور عين البيضا بريف اللاذقية الشمالي، وذلك بالتوازي مع تسخين الجبهات المحيطة ببلدة اللاذقية.

خلال الموجة الأولى من الهجوم، دفع المسلحون بعدد كبير من المدرعات والعربات في محاولة لكسر خطوط دفاع الجيش والسيطرة على المواقع والتل الملاصق لها، والذي يعدّ موقعاً متقدماً يساعد على التحرك باتجاه العدو.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الهجوم على هذا المحور لم يكن خارج حسابات الجيش، وهو ما زاد من فاعلية التغطية المدفعية ومضادات الدروع، التي تمكنت من إعطاب عدة آليات لعناصر جبهة النصرة الارهابية.