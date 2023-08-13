السيد الحوثي: استمرار السياسات العدائية للعدوان لن تحقق السلام

العالم – المشهد اليمني

وشدد السيد الحوثي على أن استمرار السعودية في السياسات العدائية والخاطئة والتدخل السافر في الشؤون اليمنية لن يحقق له السلام.



هذا بينما نددت صنعاء بالتواجد الأمريكي المكثف قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الذي يمثل شريان حياة الاقتصاد في العالم، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وبعض القواعد العسكرية، عملا عدائيا سيكون له آثاره الكارثية على المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن هذا التواجد هو تحصيل حاصل لعدوان وحصار الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اللحظة، لافتا إلى أن تواجد القوات الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

الى ذلك كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء عن رصد 220 جريمة وانتهاكا مسلحا في المناطق المحتلة خلال يوليو المنصرم، نتج عنها مقتل وإصابة 146 مواطنا محملا دول العدوان ومرتزقتهم جميع الجرائم المرتكبة ضد المواطنين هناك.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول كيفية قراءة خطاب السيد عبدالملك الحوثي؟ ماذا تعني التحذيرات للسعودية؟ لماذا تعرقلت مفاوضات السلام مع السعودية؟ ماهي النقاط الذي وصلت اليها؟ وهل مواقف وتصريحات السيد امس تعني ان المفاوضات وصلت الى افق مسدود؟

كما يبحث البرنامج في المطلوب اليوم من اجل مواصلة التهدئة في اليمن؟ وماذا عن تصريحات السيد حول الاصلاحات الداخلية ما هو المطلوب؟ هل هناك تغيير حكومي برائيكم؟وماذا عن مواقف صنعاء بشان الحضور العسكري الامريكي؟ لماذا برائيكم تعلن واشنطن ارسال جنود الى البحر الاحمر؟

ضيوف البرنامج:

-د. محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى لليمن

- طالب الحسني اعلامي يمني من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...