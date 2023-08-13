كيف كبلت منظومة حزب الله الصاروخية يد الاحتلال من القيام بأي عدوان؟

واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد د. هشام جابر، ان حزب الله عندما كشف عن منظومة "ثأر الله" الصاروخية انما هي رسالة في التوقيت خاصة عشية ذكرى انتصار حرب تموز. وقال: ان حزب الله عادة لا يكشف دائماً عن اسلحته امام الاحتلال الاسرائيلي، لكنه يختار من حين لآخر الوقت والنوع الذي يقتضي للكشف عن اسلحته، لاهداف عديدة ورسالة ليزداد الاحتلال رعباً بعد الدراسات الاسرائيلية التي قالت ان الكيان الاسرائيلي يعاني صعوبة للقيام بحرب مع المقاومة.

واوضح، ان هذا النوع من السلاح، هي منصة متطورة فعالة مضادة للدروع كانت من قبل تحمل على الكتف، تصدى خلالها حزب الله لدبابات ميركافا فخر الصناعة الاسرائيلية وغيرها في حزب تموز، اضافة الى عبوات ناسفة كان عناصر حزب الله يلصقها تحت الدبابة الاسرائيلية بشجاعة هائلة.

واكد ان المنظومة تتألف من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بشكل هائل بتوقيت متزامن وتدميرها، وتمتاز بمرونة الحركة حيث يمكن نقلها بسهولة في المعركة.

بدوره، اعتبر الكاتب السياسي الفلسطيني د. احمد الشقاقي، ان ما تكشفه المقاومة الاسلامية في لبنان من سلاح هو ما تسمح التفاصيل الميدانية بنشره.

وقال ان الاسرائيلي لا يعلم بالضبط ما يمكن ان تفاجئه المقاومة اللبنانية في اي عدوان على لبنان، واكد ان حزب الله عندما كشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، عشية ذكرى انتصار حرب تموز، من اجل نقل رسائل سياسية ذات طابع ميداني لها علاقة بتهديدات يطلقها قادة الاحتلال في ظل هذه الظروف مع تصاعد بعض الاحداث الميدانية على حدود فلسطين الشمالية، بالاضافة الى هشاشة الواقع الداخلي الاسرائيلي.

واوضح، ان المقاومة اللبنانية قدمت خلال معركة حرب تموز اداءاً مشرفاً، ولهذا يتوقع ان يكون هناك تقدم وقفزة كبيرة في اداء المقاومة بعد استخدامها صواريخ كاتيوشا وفجر وكورنيت بشكل معين خلال حرب تموز عام 2006.

واضاف ان المقاومة اللبنانية اكتسبت تجارب ونجاحات متعددة خلال السنوات الماضية، وتمتلك بالفعل ادوات نوعية اخرها ترسانة "ثأر الله" المميزة التي تهدد من خلاله المقاومة دروع الاحتلال التي يتفاخر بقدرتها التحصينية العالية، واعتبر المنظومة الجديدة، تهديد مباشر للاحتلال على تطوير المقاومة نفسها وعلى قدرتها وقف سلاح مدرعات الاحتلال.

واشار الى ان كيان الاحتلال يعتقد بان حزب الله يمتلك طائرات مسيرة قادرة على قصف منشآت حيوية اهمها منشآت توليد الطاقة الاسرائيلية، ما يثير مخاوف الاحتلال بتعطيل محطات الطاقة خلال اي معركة مقبلة مع المقاومة اللبنانية.

ما رأيكم..

كيف يقرأ نشر الاعلام الحربي لحزب الله مشاهد لمنظومة "ثأر الله" للصواريخ الموجهة؟

هل يأتي عرضها بالتزامن مع ذكرى انتصار حرب تموز، أم تحاكي اي حرب مقبلة؟

ماذا يعني كلام قائد سلاح الجو الاسرائيلي بان سلاحه ليس مستعداً لحرب على عدة جبهات؟

ما تفسير عدم رغبة قيادة الكيان بالحرب لان كمية صواريخ المقاومة ستصيب اهدافاً استراتيجية؟

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