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البوارج الروسية تستهدف مواقع لـ'داعش' في عمق البادية السورية

البوارج الروسية تستهدف مواقع لـ'داعش' في عمق البادية السورية
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر ميداني ليلة أمس السبت، أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.

العالم - سوريا

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة"، مشيرا إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش" بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت".

وأكّد المصدر أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة الماضي، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن "مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".

يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

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