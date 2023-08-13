أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد13 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- عصر ايرانيان ..

وزارة الخارجية تشجب بشدة الهجوم الداعشي الإرهابي بسوريا والغارات الصهيونية على ضواحي دمشق.

- افكار ..

محافظ البنك المركزي يؤكد رفع التجميد عن الأموال الايرانية في بنوك كوريا الجنوبية .

- اعتماد..

بدء إستعادة أموال ايرانية مجمدة في الخارج بإطار إتفاق لتبادل السجناء مع أمريكا .

- جمهوري اسلامي ..

مسيرات إحتجاجية باليمن تحذر القوات الأمريكية والغربية من اللعب بالنار بخليج عدن.

- خراسان ..

إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في سجون النظام الخليفي بالبحرين يدخل يومه الخامس ..

- كيهان ..

مؤشرات تراجع معدلات التضخم بالبلاد.. إنخفاض سعرصرف العملات الأجنبية وسعر الذهب والسيارات.

- سياست روز..

منظمة العفو الدولية تحذر من إستخدام الشرطة الفرنسية أسلحة محظورة ضد المتظاهرين .

- ابرار ..

مصر تقاوم لضغوط أمريكية متزايدة لدفعها لإرسال أسلحة وعتاد حربي الى أوكرانيا .

-مردم سالاري ..

الجيش السوداني يشترط خروج قوات الدعم من المناطق السكنية بالخرطوم لإستئناف المفاوضات .

- رسالت ..

إستشهاد فلسطيني وإصابة ثمانية في هجوم وحشي لجيش الإحتلال على مخيم طولكرم بالضفة .

- ايران ..

حزب الله لبنان يزيح الستار عن نظام صاروخي جديد مضاد للدروع مقابل التهديدات الصهيونية .

- اطلاعات ..

هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا أمريكيا بمنطقة حقل كونيكو الغازي في سوريا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

1-خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( صراع داخلي شديد بحكومة الكيان )..

حكومة نتنياهو الائتلافية لاتواجه تحديات كبيرة من قبل قوى المعارضة فحسب بل تحديات اخرى تتمثل بتزايد الصراع الداخلي في هذه الحكومة .

( إن التحذيرات التي وجهها وزير الحرب الصهيوني لوزير الأمن بشأن مخطط تشكيل ميليشيا مسلحة مؤشر على إحتدام هذا الصراع)

وزير الحرب يوآف غالانت حذر وزير الامن ايتمار بن غفير من ان مشروع تشكيل ميليشيا مسلحة باسم " الحرس الوطني " سيؤدي الى تعميق المخاطر الامنية والى حدوث احتكاكات وتداخلات مع الجيش والاجهزة الامنية .

وتقول قوى المعارضة بفلسطين المحتلة ان الهدف من وراء تشكيل ميلشيا من المستوطنين المحسوبين على الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا هو قمعُ التظاهرات ، في اطار صفقة بين هذه الاحزاب ونتنياهو .

ان تفاقم الخلافات البَيْنية في الحكومة الصهيونية قد يؤدي لسقوطها حتى قبلَ اقربِ التوقعات .

2- جمهوري اسلامي ...

حول الاجواء والتداعيات التي ترتبط بالانقلاب العسكري بالنيجر كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها ( مجموعة ايكواس تستعد لحرب على النيجر)..

طبول الحرب بدأت تدق بالفعل في القارة الافريقية في ظل استعداداتٍ عسكرية من قبل المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا "ايكواس" للتدخل بالنيجر , واستعداداتٍ عسكرية واسعة في هذا البلد الافريقي تحسبا لذلك .

( إن هناك مخاوف جدية من أن يتحول أي تدخل عسكري من قبل ايكواس وفرنسا بالنيجر لحرب تشعل النار بمناطق واسعة بأفريقيا )

حيث اعلنت كل من مالي وبوركينافاسو استعدادهما للوقوف الى جانب النيجر في مواجهة اي تدخل عسكري , الا ان الاتحاد الافريقي ابدى دعمه لقرار ايكواس بالتدخل عسكريا بالنيجر لاسقاط الانقلاب العسكري ولاعادة الرئيس المنتخب للسلطة.

3- جوان ..

سلطت صحيفة جوان الضوء في مقال لها على توجيه قيادات بحزب الله لبنان تحذيرا للكيان الصهيوني يقول ( سنحول "إسرائيل" لمقبرة بأية حرب مقبلة ) وجاء الصحيفة ..

رَدَّ حزبُ الله لبنان على التهديدات الاخيرة التي اطلقها وزير الحرب الصهيوني ضد لبنان , بازاحةِ الستار عن منظومة صاروخية جديدة مضادة للدروع مع تاكيد قياداتٍ بحزب الله ان الكيان سيتحول لمقبرة كبيرة في اية حرب عدوانية قد يُغامِرُ باشعال نيرانها.

( إن كوابيس الكيان الصهيوني من تعاظم قدرات حزب الله والمقاومة دفعته وسْط أزمته الداخلية الخانقة لإطلاق تهديدات فارغة للتظاهر بالقوة)

وجاء الرد سريعا من حزب الله بالكشف عن هذه المنظومة الصاروخية القادرة على احراق ورقة سلاح الدبابات الركيزة الرئيسية لجيش الكيان باية حربٍ برية.

وذلك في رسالة تحدٍّ واضحة وصريحة من قبل حزب الله تؤكد قدرتَه على نقل نيران اية حرب مقبلة الى عمق فلسطين المحتلة .