خارجية الاحتلال: لن نسمح للسعودية بفتح اي مكتب تمثيل لها

العالم - فلسطين

وأضاف كوهين في تصريحات لإذاعة 103 العبرية، "لم ينسقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".

وكان كوهين يرد على سؤال بشأن إعلان السعودية تعيين سفير لها لدى فلسطين المحتلة وليكون قنصلا عامًا في القدس، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقال كوهين: "يريد السعوديون إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا .. القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسة في محادثات التطبيع، والليكود بقيادة نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركية.

يذكر ان السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، سلم يوم السبت، "نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلا عاما في مدينة القدس المحتلة، إلى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي".