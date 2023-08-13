سوريا تدين بشدة فرض القوى الغربية حزمة عقوبات على بيلاروس

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدّة فرض القوى الغربية مؤخراً لحزمة جديدة من العقوبات والقيود على جمهورية بيلاروس الصديقة، وتستنكر التصريحات المعادية للمسؤولين الغربيين، ومحاولاتهم التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس”.

وأضافت: “إن هذه الإجراءات التي اعتادت القوى الغربية على فرضها على كل من لا يدور في فلكها، وعلى كل من يمارس قراره الوطني المستقل، لا تنتهك فقط ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأي السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، بل تقوّض أيضاً استقرار وتطور هذه الدول، ومنها بيلاروس”.

وختمت الوزارة: “تقف سوريا التي تعاني من الآثار اللاإنسانية لمثل هذه الإجراءات إلى جانب بيلاروس، وتعلن تضامنها الكامل معها، مؤكدةً رغبتها في تعزيز العلاقات المتينة والتاريخية معها في كل المجالات، بما يعزز قدرة البلدين الصديقين على مواجهة الضغوط الخارجية، ويساهم في استقرار وازدهار المنطقة”.