السودان.. نفاد الغذاء وغياب الرعاية الصحية يهدد الملايين

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وقالت إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:'الناس يموتون، الناس يعانون، رسالتي للطرفين هي ذاتها رسالة السودانيين: أوقفوا الحرب ودعونا نعود إلى بيوتنا ونعيش حياتنا'.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:'كثير من القتلى لم يتم إحصاؤهم أو جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم'.



مسؤولو هيئات إغاثية كبرى من جانبهم أكدوا أن المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع.

وذكَّرت الهيئات الإغاثية بأن أكثر من أربعة عشر مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية وأن أكثر من أربعة ملايين شخص فروا من القتال وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.



وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أن تقديراتها تشير إلى فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ويليام سبيندلر:"منذ اندلاع الصراع في السودان اضطر أكثر من أربعة ملاين وثلاثمئة الف شخص إلى الفرار مع استمرار فرار الناس ، أصبحت مواقع النزوح داخل السودان وفي البلدان المجاورة مكتظة جدا".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه دمرت منازل ما يصل إلى 13500 شخص أو ألحقت أضرارا بها.

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