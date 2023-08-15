رؤساء أركان جيوش إيكواس يبحثون تدخل عسكري محتمل بالنيجر

العالم - خاص بالعالم

ففي الوقت الذي أعلن رؤساء أركان جيوش مجموعة دول غرب إفريقيا (إكواس) إعداد العدة لعقد إجتماع في غانا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر والذي يأتي بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة نشر 'قوة احتياط' تابعة لإكواس أعربت عدة دول من المجموعة عن استعدادها لإرسال قوات الى النيجر مثل ساحل العاج.

في المقابل تصاعدت الأصوات الداعية الى تفادي التدخل العسكري في نيامي، من أطراف عدة سياسية ودينية ومن المجتمع المدني، خشية تكرار التجارب المريرة التي مرت بها المنطقة نتيجة التدخلات العسكرية التي شهدها أكثر من بلد.

فقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر، وذلك خلال اتصال مع أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي مشدداً على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا'.



رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أعرب عن رفضه للتدخلات الأجنبية في النيجر مشيراً إلى ان هذه التدخلال ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

في السياق اتهم زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي فرنسا وأمـريكا بمحاولة إشعال نارالحرب على غرب إفريقيا مشدداً على ضرورة الحذر من تحريضات الغرب ومخططاته التخريبية، واصفا العلاقة بين نيجير ونيجيريا بأنها علاقة توأمين وليست مجرد علاقة وجهان لعملة واحدة.

وفي نيجريا خرج سكان ولاية كانو، في شمال نيجيريا، في تظاهرات شعبية تنديداً بالحرب المحتملة في النيجرمرددين شعارات مناهضة لفرنسا وأمريكا، وأحرقوا العلم الفرنسي احتجاجًا على سياسات باريس تجاه النيجر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...