وفد من المجلس العسكري في النيجر يطلب تعزيز الدعم من غينيا

العالم - افريقيا

وطلب وفد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر من السلطات في غينيا "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة".

وأفاد تلفزيون غينيا الرسمي أن "وفدا من المجلس العسكري في النيجر، التقى مساء السبت، دومبويا بهدف طلب الدعم".

وطالب بارمو رئيس غينيا بـ"تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة، فيما تتعرض القوة العسكرية في نيامي لتهديد التدخل الغربي"، حسب المصدر نفسه.

ويأتي هذا الطلب في ظل تلويح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريا لإعادة الانتظام الدستوري إلى نيامي.

وأعلن الجنرال بارمو أنه "جاء ليشكر سلطات غينيا على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (اسم يطلقه المجلس العسكري في البلاد على نفسه منذ الانقلاب)، خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".

وفيما لم تذكر تفاصيل أكثر بشأن قوام القوة العسكرية للتدخل المحتمل في نيامي، كشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا أن بلاده "ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري"، وأن نيجيريا وبنين ودولا أخرى ستشارك فيها أيضا، دون مزيد من التوضيح.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو/ تموز الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الفائت، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعد ما أطاح به انقلاب عسكري في 26 من الشهر نفسه.

وأعلن بارمو أنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (الممسك بالسلطة منذ الانقلاب)، خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".

وأضاف: "قلقنا جدا مع شعب النيجر في أعقاب بعض الانحرافات على صعيد الأمن، وانحرافات (أيضًا بسبب) مشاكل تتمحور حول الفساد المستشري. لذلك كان من المهم، من أجل حماية أمتنا، أن نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بهدف حماية وطننا"، في إشارة إلى إطاحة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 يوليو.