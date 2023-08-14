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تحذير من تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان في العراق

تحذير من تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان في العراق
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، وتوقعت أن تتخطى 13 محافظة نصف درجة الغليان.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد"، مبينا أن"درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة.

في حين أشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا وأحيانا غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم.

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تحذير من تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان في العراق