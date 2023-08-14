وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يزور موسكو

العالم - ايران

وأشار خسروي مقدم إلى بدء المعرض العسكري والدفاعي الدولي لمنتدى الجيش الروسي، اليوم الاثنين، وقال في مقابلة مع ارنا: تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي" اللواء شويغو"، يصل اليوم وفد رفيع من القوات المسلحة الايرانية إلى موسكو برئاسة نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الأمير العميد "عزيز نصيرزادة".

وتابع: يشارك الوفد الإيراني في مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض العسكري الدولي لروسيا 2023، كما سيلتقي بعدد من رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة.

وقال: كما سيشارك رئيس الوفد العسكري لبلادنا غدا الثلاثاء في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو وسيلقى كلمة حول موضوع الوضع في العالم متعدد الأقطاب.

وأوضح: ان إنجازات الصناعة الدفاعية الإيرانية سيعرض للمشاركين من روسيا وأكثر من 60 دولة في العالم.