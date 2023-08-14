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على طول الخط الأزرق..

دوريات إسرائيلية تتفقد أجهزة مراقبة مثبتة على الجدار العازل

دوريات إسرائيلية تتفقد أجهزة مراقبة مثبتة على الجدار العازل
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

لوحظ صباح اليوم الاثنين، غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة في القطاع الشرقي وخاصة عند محور العديسة بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة.

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة أن حركة الاسرائليين قد اقتصرت على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول الخط الأزرق، وخاصة في مستعمرة المطلة حيث سجل دوريات إسرائيلية مقابل سهل مرجعيون وفي محيط موقع تجميع الفاكهة المحاذي مباشرة للسياج الحدودي.

في حين يسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات قوية يتردد صداها في العديد من قرى وبلدات مناطق مرجعيون وحاصبيا والعرقوب، وتبين بحسب مصادر متابعة انها ناجمة عن مناورات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي داخل المنطقة المحتلة ويتزامن ذلك مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة.

وفي الجانب اللبناني يسجل، منذ ساعات الصباح، دوريات ناشطة مؤللة وراجلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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