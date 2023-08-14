موقف مباشر من السوداني: على القوات الاجنبية مغادرة العراق بهدوء

بعد قرار البرلمان العراقي الذي يلزم الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد قبل ثلاثة أعوام، موقف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد من خلاله عدم حاجة العراق اليوم إلى تواجد قوات أجنبية فوق أراضيه.

السوداني وخلال استقباله القادة العسكريين في القوات المسلحة، شدد على أن وجود القوات الاجنبية لم يعد حاجة عراقية، واضاف ان حوارا متقدما يجري مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل تحديد أطر وشكل العلاقات والتعاون بين الطرفين في المستقبل.

السوداني أشار إلى أسباب انتفاء الحاجة لهذه القوات لاسيما وان العراقيين اصبحوا اكثر قوة ووحدة من اي وقت مضى بعد تحرير الاراضي التي احتلتها الجماعات الارهابية بتضافر بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية.

موقف السوداني يعيد التأكيد على ما أكدته القوى السياسية العراقية منذ سنوات، وهو أن وجود القوات الأميركية في البلاد أصبح عبئا سياسيا وأمنيا على العراق، خاصة بعد جريمة اغتيال قادة النصر على الارهاب، والتي أظهرت استخدام واشنطن لتواجد قواتها في العراق من أجل تمرير أجندات يرى كثيرون في العراق وخارجه هو أنها تتقاطع مع الجماعات الارهابية الممتدة من العراق الى سوريا ودول أخرى.

وعلى ضوء الموقف الرسمي العراقي الاخير هذا، تتمثل الخطوة التالية في متابعة هذه المسألة وترجمتها الى واقع، حتى ولو من خلال مناقشات اشار اليها السوداني مع واشنطن من أجل تأمين خروج لقواتها من دون ترك إرث أمني سلبي خلفه الخروج الاميركي في دول اخرى لاسيما افغانستان، حيث يشدد العراقيون على ان خروج القوات الاميركية لا يجب ان يكون بعيدا عن مشهد توضيب الحقائب، والمغادرة بهدوء.