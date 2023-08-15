العالم - الأزمة الأوكرانية

لا يستبعد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الاستقالة الوشيكة لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير زيلينسكي، قائلا:إأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وحزب "خادم الشعب" سيفقدان السلطة قريبا في البلاد، بسبب احتمال عزل رئيس البيت الأبيض جو بايدن.

وتوقع سوسكين،أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف. وسيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي.

وتابع: "سيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي وحزب "خادم الشعب". ثم يتعين رفع الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات... خريف صعب سيمر على زيلينسكي... سيحدث سقوطه على وجه التحديد من خلال الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغى الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".

وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".

وصرح الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، بأن الولايات المتحدة تخطط لجعل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كبش فداء لتتنصل من كارثة تسببت بها في أوكرانيا.