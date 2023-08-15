تعذيب أمريكيين من أصل أفريقي على يد الشرطة في أمريكا

العالم - الأميركيتان

إعترف ضباط الشرطة بتعذيب رجلين أمريكيين من أصل أفريقي لمدة ساعتين بمسدسات الصعق الكهربائي وسيف ، بما في ذلك إطلاق النار على أحد الضحايا في الفم ، حسبما أفادت وزارة العدل الأمريكية.

وعمل خمسةٌ ممن اعترفوا بالتعذيب في مقاطعة رانكين، والسادس خدم في قسمِ شرطةِ ريتشلاند، وارتكبوا هذه الجريمة العنصرية في يناير الماضي.

وقال الضحايا إن رجال الشرطة اقتحموا المنزل بشكل غيرِ قانوني، وقاموا بتعذيبهم لساعات عبر غمر رؤوسهم في الماء والصعق بالكهرباء،وبعد ذلك قام أحد عناصر الشرطة بوضع مسدس في فم أحد الضحايا، وأطلق النار، ما تسبب بتمزق وكسر في الفك.

وقالت ممثلة الوزارة كريستين كلارك للصحفيين إن القضية هي"مثال مروع وصارخ على سلوك الشرطة السيئ الذي لا مكان له في مجتمعنا"، مستنكرة الأفعال "التي تحركها التحيز العنصري والكراهية".

يتم حاليا محاكمة العملاء الستة ، الذين اعترف بعضهم بأنهم جزء من فريق يعرف باسم "فرقة Thug Squad" والمعروف بوحشيتها ، ولم يعودوا في الخدمة.

في يناير / كانون الثاني ، دخلوا "بدون أمر قضائي أو مبرر" منزلا في براكستون ، وهي بلدة صغيرة في ولاية جنوب الولايات المتحدة ، لتعذيب الرجلين السود في الداخل ، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

قال كلارك إن الضباط قيدوا أيديهم وعذبوهما بـ "الافتراءات العنصرية".

وبحسب الادعاء ، فقد اعتدى الضباط جنسيا على ضحيتيهم وصدموا 17 صعقة كهربائية بأسلحة تيزر.

ثم تركت الشرطة ضحاياهم في بركة من الدماء لدقائق طويلة ، في الوقت الذي تكاتفوا فيه للتستر على هذا الخطأ الفادح.

قالت النيابة إن الفريق دمر كاميرا المراقبة الخاصة بالمنزل ، وهي إحدى أغلفة القذائف المستخدمة ، وحاول حرق ملابس الضحايا لإخفاء الأدلة.

كما قام الضباط بزرع بندقية على أحد الضحايا والميثامفيتامين في مكان الحادث للتظاهر بالدافع.

ثم قدموا تقارير كاذبة وكذبوا بشكل متكرر على المحققين.

وكان خمسة من المتهمين من ضباط شرطة مقاطعة رانكين ، بينما كان السادس من شرطة ريتشلاند.

كما أقر ثلاثة منهم بالذنب في قضية أخرى تتعلق بعنف الشرطة ، تعود إلى ديسمبر / كانون الأول.

وبحسب القاضي ، استخدم أحد أعضاء الثلاثي صاعق كهربائي على رجل أبيض وأطلق النار بالقرب من رأسه لانتزاع اعتراف ، دون أي تدخل من الاثنين الآخرين.