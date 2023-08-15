نصر الله.. سيد من حمى وانتصر

العالم - نبض السوشيال

وكان سيد المقاومة قد حذر مساء امس الاثنين كيان الاحتلال من اعادته الى العصر الحجري، وذلك ردا على تخرصات اسرائيلية نقلها موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الاسبوع الماضي عن وزير الحرب في الكيان الصهيوني يوآف غالانت الذي قال ان كيانه "سيعيد لبنان إلى العصر الحجري" في اي حرب قادمة.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد في كلمة له في الذكرى الـ17 لانتصار تموز 2006: أن قادة جيش الاحتلال يدركون ان المقاومة قادرة على الوصول الى كافة الاهداف الاستراتيجية في الكيان المحتل لفلسطين، مشددا على انه في حال توسع المعركة الى محور المقاومة فإنه لن يكون هناك وجود لما يسمى بـ"اسرائيل"، وأن ما يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان هو فهمه أن أيّ محاولة ستُقابل برد الفعل القوي الذي سيجعله نادمًا، وما يمنعه أيضًا من الانتقاص من حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية هو قوة لبنان، مشددًا على أن الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان وثروته النفطية هو احتفاظه بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة.

ومن الواضح ان الكيان الاسرائيلي، كما عرفناه خلال السبعين عاما الماضية، لن يتردد مطلقا ولو للحظة واحدة في التخلص من اعدائه، في حال كان قادرا على ذلك، دون ان يضع في حسابه اعتبارا لمنظمة دولية، او قانون دولي، او قضايا انسانية او اخلاقية، لكن ما يردع هذا الكيان العنكبوتي الارهابي المتوحش اليوم، من اعادة لبنان الى العصر الحجري، ليس الامم المتحدة ولا القانون الدولي ولا الجامعة العربية ولا منظمة التعاون الاسلامي ولا الجيوش العربية، ولا القيم الانسانية، ولا المبادىء الاخلاقية ، بل وجود قوة إسمها حزب الله في لبنان، فرضت على هذا الكيان الدموي المدعوم من كل طغاة الارض، معادلة ردع، جعلته يعجز حتى من الاقتراب من خيمة نصبها حزب الله على ارض لبنانية، فلجأ من خوف رجال السيد نصرالله الى الامم المتحدة، بعد ان كان يشن الحروب على دول وجيوش عربية، دون انذار او تهديد مسبق، ويحتل الالاف من الكيلومترات، ضاربا بكل شيء بعرض الحائط.

الكيان الاسرائيلي المرعوب من حزب الله، يعلم علم اليقين، ان اي تعرض للبنان، كما هدد غالانت، يعني ان يهرب كل الصهاينة من فلسطين المحتلة وان يعودوا من حيث اتوا، فقد ولى زمن ان تعتدي "اسرائيل" بينما ينتظر المعتدى عليه، عدالة الامم المتحدة التي تقودها امريكا والغرب.

نتابع الان اهم التغريدات المقاومة التي صدحت بها حناجر المقاومين اللبنانيين حول الوسومات المذكورة آنفا (#سيد_من_حمي_وانتصر و #وكان_حقا_علينا و #نصر_من_الله و #نصرالله) حيث نبدأ مع تغريدة لحساب الناشط (علي ج' غندور) الذي غرد قائلا:

نَمضي معكَ ونكون حيثُ القَلبُ يكون

#سيد_من_حمى_وانتصر

وتعبيرا عن البهجة بانتصار المقاومة في آب 2006 نشر حساب الناشط (علي شعيب || Ali Shoeib) فيديو يصور الفرحة والابتهاج في نفوس مناصري حزب الله والمقاومة وقد خرجوا في مسيرة راكبين الدراجات النارية وهم يحملون أعلام الحزب المنتصر قائلا:

تعبيرا عن البهجة بنصر آب 2006

#الشرقية

#وكان_حقا_علينا

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وفي تغريدة ثانية للناشط (علي شعيب || Ali Shoeib) نشر خلالها فيديو لسيد المقاومة متحدثا فيه عن الكيان الاسرائيلي وانه ايضا ستتم اعادته للعصر الحجري، قائلا في تغريدته:

سماحة السيد نصرالله : " أقول للعدو بالدليل والبرهان أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان"

#سيد_من_حمى_وانتصر

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نشرت الناشطة اللبنانية (Zainabhelo) مقطع فيديو لسيد المقاومة مصحوب بلطمية عراقية تحت عنوان (يا جنة ويا نار) وغردت قائلة:

رجلٌ علوي ذو حسب ونسب أتى من نسل الأطهار وحفيد لنبي المختار نتمسك بحبله المتين لأنه حبل النجاة ... هنيئاً لنا بهِ قائد موزون ذو علم وبصر وبصيرة .. ويكفي انه ناصر المستضعفين بالارض وتهابه الشياطين ككلمة بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ان قلتها بوجه شيطان خبيث #وكان_حقا_علينا

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يتبع..