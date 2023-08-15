الادميرال ايراني: سنزيح الستار عن الإنجازات الجديدة لبحرية الجیش قريبا

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني: إن قائد الثورة الإسلامیة أشار إلى أهمية البحر وقدراته وشدد على ضرورة ایلاء الإهتمام مسئولین البلاد إلی زیادة التواجد والنشاط في البحار.

وعن خطط وبرامج القوة البحرية للجيش الإیراني لمواصلة تواجدها في المياه البعيدة قال: لقد رتبنا خططًا مفصلة وستشاهدون إنجازات هذه القوة في نهاية الإجراءات وتنفیذ الخطط، مؤکدا أن أولويتنا الأولى هي التواجد الرسمي لعلم ورمز إيران الإسلامية في مساحات شاسعة من المحيطات والمیاه بالعالم.

وأشار إلى رد فعل القوات البحرية للجيش على التواجد العسكري لدول خارج المنطقة في الخليج الفارسي وأكد: اليوم انتهت فترة فرض الهيمنة والعدو يسعى وراء استعادة قوتها. ويرید الأعداء دائمًا خلق الأجواء ولا يمكنهم رؤية إقتدار النظام المقدس للجمهورية الإسلامية وخاصة التآزر بین دول المنطقة.

وقال : تم الانتهاء من التقييمات اللازمة لإنضمام مدمرة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة (ديلمان) من طراز دماوند إلى القوة البحرية للجیش وهذه المدمرة مستعدة وجاهزة للانضمام إلى القوة البحرية.