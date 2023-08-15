الصين تدين الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز

العالم - ايران

واضاف وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تدعم بكين بقوة، إيران حكومةً وشعباً في محاربة العناصر الإرهابية المتطرفة والحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد شاهجراغ في شیراز ، إلى استشهاد شخصين اثنين واصابة 7 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المرقد، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة التي تبناها تنظيم داعش.

وأدانت العديد من الدول والمنظمات ومنها روسيا وفرنسا والعراق وتركيا والإمارات وجمهورية أذربيجان وقطر وباكستان وبعض المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحزب الله اللبناني، الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب غرب ايران.