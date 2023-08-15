قائد امني: تفكيك عصابتین مسلحتین لتهريب المخدرات في سیستان وبلوشستان

العالم- ايران

واضاف العميد جليليان اليوم الثلاثاء، ان "قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان نفذت عمليات إستخبارية واسعة النطاق لتحصل على خيوط حول نقل شحنات كبيرة من المخدرات بواسطة العناصر المسلحة لهاتین العصابتین، من جنوب المحافظة الى وسط البلاد".

ولفت هذا القائد الامني، بانه القوات الامنية تمكنت والقبض على احد المهربين ومصادرة 3 سيارات محملة بما يبلغ طنا واحدا و50 كيلوغراما من انواع المخدرات.

وتقف ايران في طليعة الجهود الهادفة الى منع تهريب المخدات على الصعيد الدولي، وقدمت في هذا المسار ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف مصاب؛ الامر الذي اقرت به جميع المنظمات الدولية المعنية.