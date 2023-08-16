السفير الايراني ببغداد يلتقي رئيس الوزراء العراقي

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، محمد كاظم آل صادق، وشهد اللقاء التباحث في تعزيز التعاون المشترك، وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك في ما يتعلق بزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة."

وأكد رئيس مجلس الوزراء، منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة وتنمية التكامل الاقتصادي، بما يعضّد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

من جانبه، نقل السفير الإيراني، تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتَها في توسعة التعاون الثنائي، ودعم التواصل، فضلاً عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.