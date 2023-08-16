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الصين تحذر من جديد واشنطن من "اللعب بالنار" بشأن أزمة تايوان

الصين تحذر من جديد واشنطن من
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

حذَّر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، أمريكا من «اللعب بالنار» بشأن قضية تايوان، وذلك أثناء حديثه أمام مؤتمر أمني تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شانغفو قوله، خلال «مؤتمر موسكو للأمن الدولي»، إن محاولات «استخدام تايوان لاحتواء الصين» ستنتهي، بالتأكيد، بالفشل.

وأضاف: «مسألة تايوان هي شأن صيني داخليّ وغير مسموح بالتدخل الخارجي فيه».

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الدفاع أن الجيش الصيني «ملتزم بالحفاظ على السلام العالمي»، وأن الزعيم الصيني شي جينبينغ «يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأمن العالمي في عالم من الفوضى».

وأضاف شانغفو: «نحن على استعداد للعمل مع الجيوش الأخرى لتعزيز الثقة المتبادلة في استراتيجيات الأمن العسكري، والتعاون العملي في مختلف المجالات المتخصصة».

كما نقلت وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، عن شانغفو قوله إن «العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا لا تستهدف أي طرف ثالث».

وكثّفت الصين، في السنوات الأخيرة، ضغوطها السياسية والعسكرية على تايوان، فنفّذت توغلات يومية تقريباً بواسطة طائرات حربية وسفن تابعة لسلاح البحرية في محيط الجزيرة.

ويوم الأحد الماضي، تعهّد نائب رئيسة تايوان وليام لاي بـ«مقاومة ضم» الجزيرة، في خطاب أدلى به خلال زيارة للولايات المتحدة، نهاية الأسبوع، قُوبلت بانتقادات صينية.

ويُعدّ لاي الأوفر حظاً للفوز في انتخابات تايوان الرئاسية، العام المقبل، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثارت زيارته للولايات المتحدة حفيظة بكين، التي تَعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وتشعر بالامتعاض من لاي، على وجه التحديد، متهمة إياه بالترويج لأفكار انفصالية.

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الصين تحذر من جديد واشنطن من "اللعب بالنار" بشأن أزمة تايوان

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