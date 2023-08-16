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قرغيزستان تعزي إيران بحادث شيراز الارهابي

قرغيزستان تعزي إيران بحادث شيراز الارهابي
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان برقية تعزية من نظيره القرغيزي بحادث الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران.

العالم - إيران

وأدان وزير الخارجية القيرغيزي جين بيك كولوباييف بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاهجراغ".

وأعرب كولوباييف في هذه البرقية عن تعاطفه ومواساته مع أسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) "شاهجراغ"، في مدينة شيراز جنوب ايران الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.

وكان هذا المزار ، قد تعرض ايضا لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.

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قرغيزستان تعزي إيران بحادث شيراز الارهابي

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