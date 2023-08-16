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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-08-2023

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-08-2023

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-08-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-08-2023

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