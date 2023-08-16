شاهد.. تفاصيل بدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية

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بعد عقد ونيف من المطالبة بحقه في استخراج ثروته من النفط والغاز..وفي لحظة تاريخية انتظرها لبنان بعد محاولات أميركية لسلب حقوقه عبر التسويق لمقترحات تقضم حقوق لبنان لصالح الكيان الاسرائيلي ..وصلت منصة الحفر 'ترانس أوشن' إلى المياه الإقليمية اللبنانية والرقعة المستهدفة بالتنقيب: البلوك رقم تسعة على بعد مئة وعشرين كيلومترا من العاصمة بيروت..وأطلق وزير النقل علي حمية على خط الملاحة والمروحيات بين السفينة والمطار اسم خط قانا 96 تيمنا باسم قرية قانا الجنوبية وذكرى مجزرتها في العام 1996.



وصول باخرة التنقيب الى المياه الإقليمية اللبنانية يأتي بعد عشرة أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية..ويقود كونسورتيوم الحفر في منطقة الامتياز رقم 9 شركة 'توتال إنرجيز' الفرنسية، ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة 'إيني' وشركة قطر للطاقة الحكومية.



وفيما يعول لبنان الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه على أن يحتوي البلوك رقم 9 على نفط وغاز، للخروج من حال الانهيار، والنهوض بقطاع الطاقة تؤكد المقاومة الإسلامية فيه فرض معادلات جديدة مع كيان الاحتلال من شأنها حماية حقوق لبنان حتى آخر شبر تحدده الدولة اللبنانية وكان آخرها معادلة الاستخراج من كاريش مقابل التنقيب في قانا وختامها كان حاسما مع مسيرات الردع التي حلقت فوق كاريش.