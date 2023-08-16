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القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف 16" لن تبدأ قبل 2024

القوات الجوية الأوكرانية: توريدات
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات بأن أوكرانيا لن تحصل على طائرات "إف 16" قبل عام 2024.

العالم-اوروبا

وقال إيغنات في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الأربعاء: "من الواضح أننا لن نستطيع حماية أوكرانيا بطائرات "إف 16" هذا الخريف والشتاء".

وأشار إلى أن كييف تعلق آمالا كبيرة على هذه الطائرات، لأنها قد تكون عنصرا مهما من الدفاع الجوي الأوكراني للتصدي للصواريخ الروسية.

وأضاف أن "المسألة على كل حال بدأت بالتحرك من نقطة الجمود. ونفهم أن طيارينا سيتدربون خلال الفترة القريبة. ولكن في الوقت ذاته نحتاج إلى تعزيز قدرات دفاعاتنا الجوية".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف 16" سيبدأ قريبا، دون تحديد أي مواعيد. ولم يتم تحديد موعد التوريدات أيضا.

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القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف 16" لن تبدأ قبل 2024

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