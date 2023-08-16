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البنتاغون: الصين تنشيء أنظمة نووية مستفيدة من تجربة الولايات المتحدة وروسيا

البنتاغون: الصين تنشيء أنظمة نووية مستفيدة من تجربة الولايات المتحدة وروسيا
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية "ستراتكوم"، أنتوني كوتون، يوم الأربعاء، إنه يمكن للصين إنشاء أنظمة نووية عبر تجارب وخبرة الولايات المتحدة وروسيا.

العالم-الامريكيتان

وذكر كوتون: "الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات النووية العسكرية للصين".

وأضاف أن "الصين في وضع يمكنها من إنشاء معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو ترقيتها من قبل القوتين النوويتين الرئيسيتين".

هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، إن القرار الأمريكي بمواجهة روسيا والصين، يترافق مع الكثير من التعقيدات، بسبب وجود أسلحة نووية لدى هاتين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق في البنتاغون هنري سوكولسكي، أن الجانب الأمريكي لا يعرف في هذه الحالة كيف يتصرف، لا سيما وأن الصين "تنوي توسيع ترسانتها النووية"، وبالتالي تغيير ميزان القوى على الساحة الدولية.

كما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتلاعب في بيانات معاهدة "ستارت" في حين أن بيانات ترسانات فرنسا وبريطانيا، غير مؤكدة وتوضيحية فقط.

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البنتاغون: الصين تنشيء أنظمة نووية مستفيدة من تجربة الولايات المتحدة وروسيا

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