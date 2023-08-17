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اصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات في جنين..جيش الاحتلال يعترف

اصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات في جنين..جيش الاحتلال يعترف
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الخميس ، إصابة أحد جنوده في اشتباكات عنيفة دارت مع مسلحين فلسطينيين في جنين صباح اليوم.

العالم-فلسطين

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن جندي أصيب خلال الاشتباكات في جنين صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام – جنين عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "بعد ليلة من الرباط وحماية مداخل ومخارج المدينة ومخيمها من قبل مجاهدينا، اكتشف المجاهدين الأبطال القوة التي تسللت لمدينة جنين وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص المباشر، وبعد ذلك أرسل الاحتلال تعزيزات كبيرة في محاولة لإخراج قواته الخاصة التي وقعت تحت نيران مجاهدينا الأبطال".

وأكدت أن المجاهدين استهدفوا تلك التعزيزات بالعبوات والأكواع المتفجرة، قائلة "ما زال الأبطال في الميدان يسطرون أروع الملاحم والتضحية ويقاتلون بكل بسالة واقتدار بتوفيق من الله عزوجل".

بدورها، قالت سرايا القدس إن محاولة فاشلة جديدة نفذها جيش العدو الصهيوني لاقتحام مدينة جنين، حيث تسللت قوة صهيونية خاصة على محور البيادر، وتمكن مجاهدونا من اكتشاف أمرها واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت، "خاض مجاهدونا في كتيبة جنين اشتباكات مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران".

وزفت سرايا القدس الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (٣٢) عاماً أحد مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال . وأكدت على جهوزيتها العالية للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف مدينة جنين ومخيمها وريفها في كل وقت وتحت أي ظرف.

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