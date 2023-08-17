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العراق..الحكيم يدعو  لاستثمار المرحلة الحالية التي تتسم بالاستقرار

العراق..الحكيم يدعو  لاستثمار المرحلة الحالية التي تتسم بالاستقرار
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن الهدوء الذي يعيشه العراق يوفر بيئة مثالية للشروع بقوانين "هامة".

العالم-العراق

وذكر الحكيم في بيان ، أن "إقرار القوانين المهمة وانتظام الحضور في جلسات مجلس النواب، كانت أهم الملفات التي بحثناها مع عدد من أعضاء مجلس النواب تتقدمهم النائبة دعاء كاظم العقابي".

وأضاف، "حيث دعونا لاستثمار المرحلة الحالية التي تتسم بالاستقرار لتمرير القوانين المهمة لاسيما ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين والتي تسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي لهم".

وبين الحكيم أن "حالة الهدوء الحالية التي تشهدها البلاد توفر بيئة مثالية للشروع بقوانين تمس أسس النظام السياسي وتستكمل هيكله".

وختم بالقول، "أكدنا أيضا على أهمية مصاحبة العمل التشريعي بالعمل الرقابي، وأهمية التكامل بين عمل الحكومة وعمل مجلس النواب".

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