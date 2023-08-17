أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

الإتحاد الأوروبي يؤكد .. قضايا سوء التفاهم العالقة بين أوروبا وايران قابلة للحل بالحوار.

- عصر توسعه..

الوزير أمير عبداللهيان .. إستمرار إجراءات الحظر المفروضة على ايران ليس من صالح أوروبا .

- كيهان ..

حلف الناتو ينوه بخيار تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها كحل لوقف الحرب.

- ايران ..

صدمة وغضب عارم بكييف إزاء إقتراح حلف الناتو بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها .

- تجارت ..

وزارة الجهاد الزراعي تتحدث عن إقتراب ايران من تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج القمح .

- افكار ..

ايران تدعو مجلس الأمن الدولي لشجب الجريمة الإرهابية في مرقد شاهجراغ بشيراز .

- ابرار..

وزير الدفاع السوري يشترط إنسحاب القوات التركية بالكامل من الأراضي السورية للتطبيع مع أنقرة .

- ارمان امروز ..

وزارة دفاع النيجر تعلن عن مصرع وإصابة عشرات الجنود بهجوم لتنظيم مسلح متطرف.

- قدس ..

وزير النفط يكذب شائعات زيادة أسعار البنزين التي سببت زحاما على محطات الوقود.

- رويش ملت ..

حركة أنصار الله اليمنية تحذر القوات الأمريكية .. لن تكونوا بمأمن من ضرباتنا.

- رسالت ..

تراجع صهيوني عن التهديدات ضد حزب الله بعد خطاب السيد حسن نصر الله الحازم.

- جام جم ..

نتائج إستطلاع للرأي ببريطانيا تكشف عن ندم غالبية البريطانيين على تصويتهم لصالح البريكسيت.

ـــــ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( محاولات الكيان الصهيوني المتشبثة لإنقاذ الجيش )..

هناك مخاوف عميقة في فلسطين المحتلة من احتمال تفكك الجيش وانهياره في ظل احتدام الصراع السياسي بين المعارضة وحكومة نتنياهو على خلفية قانون التعديلات القضائية.

(الأزمة الداخلية الخانقة بالكيان دخلت عمليا في منعطف أكثر خطورة بإنضمام عسكريين للمعارضة وتفجر عصيان للأوامر في الجيش)

ان تنتنياهو انتقد بشدة قيادات الجيش لاصدارها بيانا يتحدث عن تراجع جهوزية وقدرات الجيش في ظل رفض قطاعات عسكرية واسعة بينها قوات الاحتياط وسلاح الجو للاوامر، هذا الى جانب حالات ترك الخدمة العسكرية . ويبدو ان نتنياهو يريد تهدئة الاجواء والحيلولة دون انهيار الجيش عبر انتهاج سياسة العصا والجزرة اي بالتلويح باجراءات عقابية شديدة مع طرح تسهيلات وامتيازات مالية واقتصادية للعسكريين في نفس الوقت. لكنَّ حالة التشرذم الواسع بالجيش الصهيوني هو اكبر و أوسعُ من أن يستطيع نتنياهو حصرها وانهاءَها.

2- قدس..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( تطور وتقدم لبنان تحت ظلال قدرات المقاومة)..

لبنان يستعد لبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المعروفة باسم البلوك التاسع في البحر الابيض المتوسط.

وهي منطقةٌ تصل مساحتها لتسعمائة كيلومتر مربع ، وكان الى اواخر العام الماضي متنازعٌ عليها بين لبنان والكيان الصهيوني.

( الكيان إدّعا ملكيته لهذه المنطقة مهددا لبنان, إلا أن دخول حزب الله على الخط قلب المعادلات رأسا على عقب)

ولا ينسى احدٌ مسيَّراتِ حزب الله التي حلَّقت فوق منصات حفرٍ اَقامَها الكيان بهذه المنطقة البحرية لتكريس ادعاءاتِه, الامر الذي ادى الى اغلاقِها وتراجعِ الكيان العام الماضي. ان ملفَ هذا الخلاف البحري حول البلوك التاسع اُغلق في نوفمبر الماضي بوساطة دولية . والواقع هو ان استخراج النفط والغاز من البلوك 9 سيُنعِشُ الاقتصاد اللبناني المنهَك وسيُعزز جهودَ خروج لبنان من ازمته الاقتصادية .

3- ابرار ..

في تقريرها الذي يَنقل عن وزير الدفاع السوري قولَه ( خروج القوات التركية شرط للتطبيع مع أنقرة ) كتبت صحيفة ابرار..

شدَّد وزير الدفاع السوري العميد علي محمود عباس على أن خروج القوات التركية بالكامل من الاراضي السورية , شرطُ دمشقَ الرئيسي لتطبيعِ العلاقات مع انقرة .

( وزير الدفاع السوري أكد أن رفض تركيا سحب قواتها عقبة كبرى في طريق أية جهود تستهدف إستئناف العلاقات بين البلدين. )

جدير بالذكر ان الرئيس السوري بشار الاسد صرح قبل اسابيع بأن الحديث عن عقد قمة سورية تركية وتطبيعِ العلاقات يَفقِدُ معناه وجدواه مالم تسحب تركيا قواتِها من الاراضي السورية اولا. ومن المعروف ان تركيا تنشر قوات ضخمة بمناطق بشمال وشمال شرقي سوريا وتدعم تنظيمات وجماعات مسلحة مناهضة للشرعية بدمشق.

4- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( جدل ساخن بين باكستان وطالبان أفغانستان ) ..

نفى وزير الدفاع بحكومة طالبان الافغانية اتهامات باكستانية تتحدث عن دعم كابول لهجمات وتفجيرات ارهابية في باكستان .حكومة طالبان ردَّت على هذه الاتهامات بالقول اِنها مجردُ محاولة لالقاء مسؤولية فشل اسلام اباد امنياً على كاهل الاخرين , إنَّ..

(باكستان تشهد منذ أشهر تزايدا خطيرا في الهجمات والتفجيرات الإرهابية التي تشنها حركة تحريك طالبان النسخة الباكستانية لطالبان الأفغانية )

وترى حكومة اسلام اباد ان تحريك طالبان تحصل على دعم عسكري ولوجستي من شقيقتها الايديولوجية بافغانستان عبر الحدود المشتركة وخاصة عبر منطقة القبائل ذاتِ الاغلبية السكانية البشتونية التي لها امتداداتٌ عرقية واسعةٌ بافغانستان .

ان باكستان كانت في الواقع الحاضنةَ الرئيسيةَ للفكر الطالباني على مدى عقود , واسلام اباد لَعِبَت دورا رئيسيا لوصول طالبان للسلطة مرتيْن بكابول , ولكنْ يبدو ان خطر طالبان بات يحوم الان حول باكستانَ نفسِها .

5- جام جم..

في مقالها ( البريطانيون نادمون على الإنفصال عن اوروبا) كتبت صحيفة جام جم ...

في عام 2016 صوت اغلبية البريطانيين لصالح البريكسيت اي لصالحِ خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي , ولكنْ ..

( عكست نتائج إستطلاع واسع للرأي ببريطانيا حديثا , واقعا آخر يتمثل بندم أغلبية البريطانيين على التصويت للبريكسيت )

وبالطبع تقف عدة عوامل وراء تنامي رغبة البريطانيين بالعودة للاتحاد الاوروبي , ابرزُها تسارُعُ وتيرة تدنّي الاوضاع المعيشية بشكل تَفاقُمِ البطالةِ والتضخم وظهورِ مشاكلَ وعقبات تجارية جدية في بريطانيا, الى جانب ذلك هناك مخاوفُ من ان تؤدي رغبة مقاطعات بريطانية ذاتِ اغلبيات قومية مثلِ اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بالبقاء في عضوية الاسرة الاوروبية الى تنامي الميولِ الانفصالية فيها.

وفي كل الاحوال هناك مطالباتٌ بالشارع البريطاني لاجراء استفتاءٍ عام جديد حول البريكسيت للخروج من العزلة .