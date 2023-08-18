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في لقاء دام 90 دقيقة.. هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

مشهد ما كان ليحدث لولا التعاطي الدبلوماسي الايجابي بين طهران والرياض، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان مدينة جدة، في لقاء هو الاول لمسؤول ايراني مع بن سلمان منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

وتناول اللقاء عدة قضايا بينها، تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتنشيط القطاع الخاص الى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان اخر التطورات الاقليمية والدولية.

الوزير الايراني أكد بعد اللقاء ان اجتماعه مع بن سلمان استمر ساعة ونصف الساعة، وجرى بين الجانبين حوارا صريحا وشفافا ومثمر على أساس سياسة الجوار.

واضاف ان الجانبين اكدا على إرادة قادة البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات.

واكد السفير الايراني في السعودية علي رضا عنايتي، انه تم تقريب وجهات النظر بين البلدين من خلال القضايا التي تم مناقشتها.

وزير الخارجية الايراني فتح في زيارته الى السعودية باب العلاقات الايجابية بين البلدين من جديد، واتفق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات.

واجرى معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكد بن فرحان أن هذه الزيارة ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

هذه الخطوات المهمة في سياق تعزيز العلاقات الايرانية السعودية، ستلقي بالتأكيد بظلالها على المنطقة ككل، وتساهم في تحقيق الامن والاستقرار على كافة المستويات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. في لقاء دام 90 دقيقة.. هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي

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