القوات الروسية تشن عمليات هجومية ناجحة في كافة المحاور بأوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة قائلا:"إن في محور دونيتسك، صدت قواتنا 4 هجمات معادية، كما شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، وقضت على 310 جنود أوكران ودمرت مدافع هاوتزر D-20.

وتابعت في البيان:"في محور كوبيانسك تم صد ست هجمات معادية وتم القضاء على 125 جنديا وتدمير مدفع هاون Tyulpan ومدفع M777 و مدفعية M109 Paladin أمريكي،كمافي محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية Akatsiya ، ومدفعان من طراز D-30".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية،"في محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر D-20 ومدفعين من طرازGvozdika".

وأشارت في محور زابوروجيه، فأن قواتنا صدت هجوما واستهدفت قوات اللواء الجوي 46 الأوكراني بالقرب من قرية رابوتينو، بمقاطعة زابوروجيه، وتم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع ناقلات جند مصفحة من طراز Stryker، ومركبات قتالية، ومدفع M777 أمريكي، ومدفع FH-70 بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين من طراز Msta-B. ومدفع هاوتزر واحد D-20".

وأوضحت ،"في محور خيرسون، تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30،كما دمرت قواتنا موقعي تحكم بالمسيرات الأوكرانية في منطقة لاستوتشكينو في دونيتسك ومنطقة إيفانوفسكوي بمقاطعة زابوروجيه، مستهدفا مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء 67 الأوكراني ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة سيريبريانكا في دونيتسك.

وختم البيان بقولها:"إن أنظمة دفاعاتنا الجوية اعترضت قاذفة صواريخ متعددة HIMARS،وتم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.