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العمليات المشتركة العراقية تكشف تفاصيل ضربتين جويتين في كركوك

العمليات المشتركة العراقية تكشف تفاصيل ضربتين جويتين في كركوك
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة العمليات المشتركة فب العراق، الخميس، تفاصيل إستهداف "موجع" لمضافات كبيرة للإرهاب في واديي الشاي وزغيتون بواسطة طائرات F_16 العراقية.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 ضربات موجعة ناجحة بوادي الشاي وزغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك، بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة خرجت على اثرها قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف يوم أمس".

وأضافت، أن "الاستهداف الموجع لصقورنا البواسل أسفر عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات جوالة وغرف تحت الأرض ومواضع رمي عدد ( ٣ ) وتدمير عجلة بيك آب وحرقها عدد ( ١ ) والعثور على جثة إرهابي عدد ( ٢ ) أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانياً مع أشلاء متناثرة لإرهابين اثنين اخرين نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها وتفجير ( ٤ ) عبوات ناسفة والعثور على عاكسة الطاقة شمسية عدد ( ٣ ) ورمانة يدوية عدد ( ٤ ) وحزام ناسف عدد ( ١ ) مع بندقية ام ١٦ عدد ( ١ )".

وأوضحت أن "مجموعة من الرسائل عثر عليها بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات والعثور على قاذفة RPG7 مدمرة".

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