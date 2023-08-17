المقداد يبحث ونظيره الكوبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

العالم - سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم سوريا الدائم وغير المشروط لكوبا في مواجهة الحصار الاقتصادي الظالم الذي تتعرض له كوبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره جدد الوزير رودريغيز تأكيد بلاده على دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، والوقوف معها في وجه العقوبات الاقتصادية الظالمة وغير الإنسانية المفروضة على سوريا، داعياً إلى تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين، وزيادة التنسيق بينهما في المحافل الدولية.

كما بحث الوزيران التحضيرات لمشاركة سوريا في مؤتمر الـ 77 والصين الذي ستستضيفه كوبا منتصف شهر أيلول القادم.