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المقداد يبحث ونظيره الكوبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

المقداد يبحث ونظيره الكوبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريبا، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

العالم - سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم سوريا الدائم وغير المشروط لكوبا في مواجهة الحصار الاقتصادي الظالم الذي تتعرض له كوبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره جدد الوزير رودريغيز تأكيد بلاده على دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، والوقوف معها في وجه العقوبات الاقتصادية الظالمة وغير الإنسانية المفروضة على سوريا، داعياً إلى تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين، وزيادة التنسيق بينهما في المحافل الدولية.

كما بحث الوزيران التحضيرات لمشاركة سوريا في مؤتمر الـ 77 والصين الذي ستستضيفه كوبا منتصف شهر أيلول القادم.

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المقداد يبحث ونظيره الكوبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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