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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2023

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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