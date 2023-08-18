خمس خروقات بحرية للمياه اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية

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وتابع البيان، ان عناصر الزورق أقدموا على إلقاء قنبلة مضيئة ووجّهوا كاشفًا ضوئيًا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة وغادر بتاريخ 17/8/2023 الساعة 1.00.

ولفتت قيادة الجيش اللبناني الى انه بتاريخ أمس الخميس 17 / 8 / 2023 الساعة 5.20 ولغاية الساعة 6.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 260 مترًا مقابل رأس الناقورة.

واشارت الى انه ما بين الساعة 6.33 والساعة 8.17، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 315 مترًا، وما بين الساعة 7.58 والساعة 8.12، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.

واوضحت بانه ما بين الساعة 9.28 والساعة 10.30، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.