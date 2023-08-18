الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خمس خروقات بحرية للمياه اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية

خمس خروقات بحرية للمياه اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الجيش اللبناني  في بيان اليوم الجمعة ، انه بتاريخ الأربعاء 16 / 8 / 2023 الساعة 22.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 425 مترًا.

العالم_لبنان

وتابع البيان، ان عناصر الزورق أقدموا على إلقاء قنبلة مضيئة ووجّهوا كاشفًا ضوئيًا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة وغادر بتاريخ 17/8/2023 الساعة 1.00.

ولفتت قيادة الجيش اللبناني الى انه بتاريخ أمس الخميس 17 / 8 / 2023 الساعة 5.20 ولغاية الساعة 6.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 260 مترًا مقابل رأس الناقورة.

واشارت الى انه ما بين الساعة 6.33 والساعة 8.17، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 315 مترًا، وما بين الساعة 7.58 والساعة 8.12، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.

واوضحت بانه ما بين الساعة 9.28 والساعة 10.30، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 185 مترًا.

روابط ذات صلة

جولة ميدانية دبلوماسية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

الجيش اللبناني: خروقات بحرية للعدو مقابل رأس الناقورة

اجتماع ثلاثي لبحث أزمة الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال الاثنين المقبل

الرئيس اللبناني في ذكرى عدوان تموز: لن نفرّط بذرّة تراب لبنانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جنوب افريقيا تدعو الصين للمشاركة في قمة بريكس

البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس

محمد علي الحوثي: الشعب اليمني يقدم الغالي في سبيل استقلال وطنه

محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية

'ماكرون' ينتهك السيادة اللبنانية برئيس الجمهورية

خمس خروقات بحرية للمياه اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية