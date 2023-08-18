روسيا: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق موسكو دون أضرار

العالم – مع الحدث

هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها؛ وصفته وزارة الدفاع الروسية بأنه هجوم إرهابي واتهمت نظام كييف بشنه؛ إلا أن الحادث لم يسفر عن اي إصابات أو أضرار.

وفي التفاصيل ذكرت الوزارة الروسية ان الطائرة غيرت مسارها بعد تعرضها لنيران الدفاعات الجوية وسقطت على مبنى غير سكني يضم مساحة كبيرة تستخدم لإقامة المعارض الضخمة ويقع على بعد أقل من خمسة كيلومترات من الكرملين الذي أشار من جهته إلى أن هجمات المسيرات الأوكرانية تؤكد جوهر نظام كييف، وأن هناك محاولات مستمرة لشن ضربات إرهابية ضد موسكو.

ميدانيا ايضا قالت وزارة الدفاع الورسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيًّا بقارب مسيّر قرب شبه جزيرة القرم. وقال الجيش الروسي إن سفينتي الدورية أطلقتا النار على القارب ودمرتاه قبل وصوله إلى هدفه جنوب غرب سيفاستوبول في البحر الأسود.

وفي الأثناء، يحتدم القتال بالقرب من مدينة كوبيانسك الإستراتيجية في مقاطعة خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا)، وسط محاولات روسية للسيطرة على المدينة. وقال الجيش الروسي إنه سيطر على مواقع للجيش الأوكراني باتجاه كوبيانسك، وصدّ هجمات للقوات الأوكرانية هناك.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلانه 'تحرير' قرية أوروجين التي تمثل نقطة قوة لروسيا.

اما في إطار الدعم الذي تتلقاه كييف من حلففائها الغربيين؛ أعلن مسؤول أميركي أن بلاده وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدانمارك وهولندا إلى أوكرانيا، وهي طائرات سعت أوكرانيا للحصول عليها لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.