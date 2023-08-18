الدفاع الإيرانية: 28 دولة تجري مباحثات لشراء منتجاتنا العسكرية

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح له إلى يوم الصناعات الدفاعية في 22 أغسطس، وقال: قبل الثورة، كان يتم استيراد 90٪ من أسلحتنا ومعداتنا وكنا نعتمد على عدة دول رئيسية، ولكن الآن أكثر من 90٪ من الأسلحة أكثر تطوراً مما كانت عليه في السابق وتصنع داخل إيران. وتحول 90٪ من الاعتماد على الخارج إلى 90٪ من الاعتماد على الذات.

وأضاف: إننا تمكنا الآن من تحقيق قفزات كبيرة في الصناعة على الرغم من العقوبات، وقال، يتم إنتاج 80 نظام دفاعي من قبل صناعات الدفاع المحلية.

وتابع: قبل الثورة ، كان لدينا 31 منتجا عسكريا محليا، ولكن الآن يتم إنتاج أكثر من 80 نظاما دفاعيا من قبل صناعات الدفاع المحلية، ولكل نظام دفاعي أنظمة فرعية.

وأشار إلى القدرة على تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الأخرى، وقال: لقد كنا في يوم من الأيام المستورد الرئيسي للمنتجات العسكرية، ولكن في العام الماضي، تضاعف تصدير المنتجات العسكرية ثلاث مرات، وجرى أكثر من 28 مباحثات وزيارة من قبل الوفود الأجنبية.

وقال: على الرغم من أن هذه الدول ليست منخرطة في أي حرب، إلا أنها تشتري لأنها من المحتمل أن تتعرض للتهديد وتعتقد أن الأسلحة الأكثر تقدما متوفرة لدول معينة، وإيران من الدول العشر الأولى في العالم في الصناعات الدفاعية.

وتابع: نتجه نحو إنتاج صواريخ كروز فوق صوتية وهذه الخطوة جديدة للغاية وستزيد من قوتنا العملياتية والدفاعية.