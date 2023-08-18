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إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز فرضته معادلة كاريش

إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز فرضته معادلة كاريش
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أن إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز الذي سيحصل خلال أيام فرضته معادلة كاريش وما بعد كاريش قبل عام.

العالم- لبنان

وخلال كلمة له في الحفل التأبيني الذي نظمه حزب الله في حسينية الإمام الصادق (ع) في مدينة الهرمل بمناسبة شرق لبنان اعتبر الحاج حسن أن هذا الإنجاز كرّس معادلة التضامن والتفاهم في معادلة الجيش والشعب والمقاومة والدولة، مضيفا "بعدما تفاهمنا وكنا يدا واحدة ووافقت الدولة على الترسيم، وكنا القوة التي أرعبت العدو الصهيوني وخلفه الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر الحاج حسن أن استخراج النفط والغاز هو نقطة ضوء في الأفق، لأن ذلك يأتي بالأموال إلى بلد يحتاج إليه.

وأشار الحاج حسن إلى أن لا جديد في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفريق الآخر يسترسل في رفضه للتفاهم وللحوار، فهو يريد أن يعمّق الأزمة خدمة لأجندات خارجية وداخلية، بينما نحن نريد التفاهم للوصول إلى رئيس الجمهورية لنخفف من غلواء الأزمة التي تضرب البلد.

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برلماني لبناني... إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز فرضته معادلة كاريش

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