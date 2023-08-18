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الخارجية العراقية تصدر توجيها بشأن منح سمات الدخول للزيارة الأربعينية

الخارجية العراقية تصدر توجيها بشأن منح سمات الدخول للزيارة الأربعينية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينية.

العالم- العراق

وقال متحدث الخارجية العراقية أحمدالصحّاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافّة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينية"، لافتا الى أن "البعثات العراقية تعمل على مدار الساعة لتسهيل منح سمات الدخول للعراق ومن كافة الدول".

واضاف أن "غرفة إستجابة عاجلة تعمل في الدائرة القنصلية في الوزارة وتشرف على عمل كافة البعثات العراقية لإنجاح موسم الزيارة"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية تعمل على تعزيز السياحة الدينية".

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الخارجية العراقية تصدر توجيها بشأن منح سمات الدخول للزيارة الأربعينية

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