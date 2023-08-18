وصلنا صنعاء برفقة الوفد العماني للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية

العالم – اليمن

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: "وصلنا الى صنعاء نحن والوفد العماني للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية".

تجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أكد في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام، السبت الماضي، أن استمرار السعودي في السياسات العدائية والخاطئة والتدخل السافر في شؤون الشعب اليمني لن يحقق له السلام.

وشدد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بأنه لا يمكن أن نسكت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني فيه شعبنا معاناة كبيرة، ولا يمكن أن نسكت تجاه ما يريده السعودي والإماراتي من تنفيذ أجندات الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا بالحرب والاحتلال والحرمان من الثروة الوطنية.