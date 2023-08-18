الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوفد اليمني الوطني..

وصلنا صنعاء برفقة الوفد العماني للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية

وصلنا صنعاء برفقة الوفد العماني للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الخميس، إلى العاصمة صنعاء برفقة الوفد العماني للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية.

العالم – اليمن

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: "وصلنا الى صنعاء نحن والوفد العماني للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية".

تجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أكد في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام، السبت الماضي، أن استمرار السعودي في السياسات العدائية والخاطئة والتدخل السافر في شؤون الشعب اليمني لن يحقق له السلام.

وشدد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بأنه لا يمكن أن نسكت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني فيه شعبنا معاناة كبيرة، ولا يمكن أن نسكت تجاه ما يريده السعودي والإماراتي من تنفيذ أجندات الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا بالحرب والاحتلال والحرمان من الثروة الوطنية.

روابط ذات صلة

تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في اليمن جرّاء الحصار والعدوان

محمد عبدالسلام يدعو لتنفيذ البنود الانسانية

وفد عماني يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام في اليمن

اليمن.. محتجون غاضبون ينددون باستمرار الانفلات الأمني وإنهيار عدن الإقتصادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ساركوزي: لست أنا من اتخذ قرار القضاء على الزعيم الليبي معمر القذافي

وزارة النفط العراقية تصدر بيانا بشأن استعادة معدات مصفى بيجي

'يخططون لردع الصين'.. بكين تنتقد القمة الأمريكية اليابانية الكورية وتحذر من تزايد التوترات

إيران.. انتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية 'سيمرغ' قريباً

عبدالسلام: إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر

رئيس الوفد اليمني الوطني.. وصلنا صنعاء برفقة الوفد العماني للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية