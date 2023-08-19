مقتل جندي فرنسي في العراق

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وذكر بيان الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون "علم اليوم بحزن كبير بوفاة الرقيب بابتيست غوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق".

وأضاف: "رئيس الدولة يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم فرنسا على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب قواتهم الأمنية التي تكافح الإرهاب".

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرقيب "أصيب برفقة عسكري ثان بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت مركبته عن الطريق".

وأضافت "توفي الرقيب متأثرا بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى أربيل. فيما يتلقي رفيقه المصاب بجروح بالغة الرعاية الطبية بمستشفى عسكري في بغداد".

وأشارت الوزارة، إلى أن الرقيب بابتيست غوشو بدأ ممارسة عمله في العمليات الخارجية منذ مايو 2023.