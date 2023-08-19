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يديعوت أحرنوت تذعن..

تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن حزب الله بات اليوم أكثر جرأة وقوة، مقابل تآكل الردع لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-الاحتلال

وقالت "يديعوت" في تقريرٍ لها إن "حزب الله أكثر جرأة والردع الإسرائيلي يتآكل، لكن الجيش الإسرائيلي مطالب بالحفاظ على الهدوء".

ولفتت إلى أن حزب الله، يمتلك الآن أكثر من 200 ألف صاروخ، وصاروخ مضاد جوي متقدم، الأمر الذي من شأنها الحد من حركة سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي السياق، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" يوآف زيتون، خلال جولة له على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، إنه "لا تمر دقيقة إلا ويظهر أمامنا عنصر من حزب الله مسلحًا بكاميرا، ويقف بالقرب من الخط الأزرق، وربما يخفي أيضًا مسدسًا في حقيبته، يلتقط صورًا لنا بلا توقف".

و"الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة و"إسرائيل" وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو/ حزيران 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

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