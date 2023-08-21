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العرب يلغون حجوزاتهم إلى تركيا بنسبة وصلت إلى 60% وهذه هي الأسباب!

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت منصّة “TR99” التركيّة، بأن عدد كبير من السيّاح العرب قاموا بإلغاء حجوزاتهم إلى تركيا، على خلفيّة انتشار أخبار العنصريّة والعنف ضد العرب، واللاجئين والمُهاجرين. وكشفت المنصة الى أن نسبة الإلغاء وصلت إلى ما يُقارب 60%.

العالم - خاص بالعالم

حوادث متكررة صنفت كحوداث عنصرية شهدتها تركيا خلال الفترة الأخيرة ، الحوادث تتزامن مع تصاعد خطاب العنصرية في البلاد رغم كل المحاولات الحكومية لمواجهتها.

يقول مراقبون بأن دعوات ترحيل اللاجئين وتحميلهم المسؤولية عما يجري من ازمات اقتصادية بالاضافة الى كومة من الأخبار المضللة غذت خطاب العنصرية.

ومع تكرار حوادث العنصرية في تركيا يبدو ان المتضرر أيضاً الى جانب اللاجئين قطاعان يمثلان رافدا مهماً لتركيا وهما قطاع العقارات والسياحة ، تكشف العاملون في القطاعين أن عزوفاً قد حدث فعلاً بسبب تكرار مشاهد الاعتداءات الجماعية وتصدر خطاب العنصرية


وتكشف وسائل اعلام تركية وفق احصاءات غير رسمية بأن عدداً كبيراً من السيّاح العرب قاموا بإلغاء حجوزاتهم إلى تركيا، على خلفيّة انتشار أخبار العنصريّة والعنف وأن نسبة الإلغاء وصلت إلى ما يُقارب 60 بالمئة.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التركية مواجهة حالة العنصرية المتصاعدة في البلاد تواصل الاصوات العنصرية تغذية خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر بث أخبار مضللة.

وهو امر -وفق مراقبين- لا يؤثر على اللاجئين وحدهم بل ينعكس على البلاد كواجهة سياحية، وبالتالي مزيد من التراجع الاقتصادي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. العرب يلغون حجوزاتهم إلى تركيا بنسبة وصلت إلى 60% وهذه هي الأسباب!

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