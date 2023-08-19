بالصور.. حقوق الانسان اليمنية تدين تدمير ضريح أحد رموز الصوفية في لحج

العالم - اليمن

وأفادت مراسل العالم أن مجاميع مسلحة قامت بتدمير ونبش ضريح الشيخ " علي إبن إبراهيم السروري " المتوفى في 678 هـ في منطقة تربة بني الاسرار بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج .

وأضافت أن مجاميع داعش الارهابية دمرت الضريح وقامت بنبش قبر السيد السروري واستخراج عظامه ونقلها إلى مكان مجهول.

الحادثة لاقت استنكار وتنديد شعبي واسع معتبرين نبش ضريح الشيخ علي إبن إبراهيم السروري جريمة تستهدف المساجد و الرموز والمواقع الدينية والتاريخية في اليمن.

وتأتي هذه الواقعة امتداداً للاعتداءات وعمليات التدمير الممنهجة التي تمارسها الفصائل الارهابية بحق الأضرحة وقباب ومشايخ الصوفية والمعالم والمساجد والمقابر التاريخية والأثرية في مديريات حيس والخوخة والمخا والوازعية وموزع وباب المندب والمضاربه في الساحل الغربي إلى جانب باقي المحافظات المحتلة جنوب وشرق اليمن منذ 9 سنوات

هذا وادان مكتب حقوق الانسان بمحافظة تعز في بيان نبش وهدم ضريح السيد العلامة السروري بمحافظة لحج .

وجاء في البيان: "مكتب حقوق الانسان هذه الافعال المنافية لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والمجرمة في جميع الاعراف والقوانين الدولية من قصف وهدم ونبش للاضرحة الدينية والتي تثير الفوضى وتسبب في الاخلال بالامن العام وإثارة الفتن والقلاقل والتي تسعى لها دول تحالف العدوان عن طريق دعمها لجماعات متطرفة عملت على استهداف الثقافة الدينية في عموم اليمن".