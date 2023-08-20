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خبر سيئ بشأن نيمار.. مدرب 'الهلال' السعودي يصدم الجماهير!

خبر سيئ بشأن نيمار.. مدرب 'الهلال' السعودي يصدم الجماهير!
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

صدم مدرب نادي "الهلال" السعودي خورخي خيسوس، جماهير فريقه، عقب إعلانه عن خبر سيئ بشأن النجم البرازيلي المنضم حديثا للنادي نيمار جونيور!...

العالم - السعودية

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء: نيمار يعاني من إصابة بسيطة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة ، وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه"، لافتا إلى أن "تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكىن المهارة الفردية وهي مهمة جدا".

وتعليقا على انتقال البرازيلي نيمار لصفوق "الزعيم"، أوضح مدرب "الهلال" قائلا: "سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم نيمار للفريق، وميتروفيتش، ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير.

ويوم الثلاثاء الماضي، انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسمي، إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وعن فريفه، قال خيسوس: "إن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، حيث سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتابع خيسوس: "في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها."

وأضاف: "سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقدميه داخل الملعب، لكن كنا نفتقد للإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً."

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